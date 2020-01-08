خبير عسكري لـ"اليمن العربي": ترامب ضيق الخيارات على إيران والمواجهة العسكرية انتهت وبقي الاستثمار للحدث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

قال الخبير العسكري، عبد العزيز الهداشي، إن الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، ضيق الخيارات على إيران.



وأضاف، في حديث إلى "الخليج 365": بعد عملية تصفية سليماني كان بإمكان امريكا عدم إعلان وقوفها خلف عملية التصفية وهو ما كان سيرفع الحرج عن إيران خصوصا وقد شهد العراق عشرات الغارات من طائرات بدون طيار ولم يعلن أحد مسؤوليته.

وتابع الهداشي: لكن أمريكا أعلنت عن تصفية سليماني بل وظهر الرئيس الامريكي ترامب ليعلن انه من أمر بتنفيذ العملية. لقد أدركت ايران أن تبني ترامب للعملية بنفسه يعني أنه سوف يرد وبكل قوة على أي رد ايراني يمكن أن يلحق الضرر بجنود أو منشآت أمريكية.

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وذكر أنه وعندما بدأ المسولون الايرانيون يهددوا برد مزلزل على حد تعبيرهم ظهر الرئيس الامريكي يهدد بقصف 52 منشأة في ايران.

وأشار إلى أن الرئيس الامريكي ضيق الخيارات أمام ايران، فأي رد إيراني يقتل أمريكيين فإن الرد الامريكي سوف يكون مدمرا ، وربما تدخل ايران في حرب شاملة مع امريكا، وتدرك ايران التي تعاني من ضائقة اقتصادية خانقة أن أي حرب يجب أن يكون وراءها اقتصاد قوي، وفي نفس الوقت تدرك إيران ان عدم الرد يعني انهيار مشروعها الامبراطوري وكسر هيبتها في المنطقة وزوال ثقة اتباعها بقدراتها.

وأكد أن ايران أصبحت بين مطرقة امريكا وسندان زوال هيبتها، لافتا إلى أن إيران، ولتجاوز هذا الوضع، اختارت الحل الوسط، أي الرد الشكلي الذي لا يستفز الامريكان ويحفظ ماء وجهها أمام اتباعها، فقررت الرد ضد هدف خالي من الجنود والمعدات الامريكية عبر قصفها لقاعدة عين الأسد

وأضاف أنه وبحسب تصريحات المسؤولين الامريكيين فقد كان عندهم علم مسبق بالهجوم فتم اخلاء القاعدة من الجنود والمنشآت، وربما تم تنسيق عملية الرد بين إيران وامريكا عبر وسيط وهنا تم استهداف قاعدة أمريكية خالية من المعدات والجنود الامريكيين، وهو أمر لا يستفز الامريكان، كما تستطيع ايران إعلان الانتصار والندية بردها على قاعدة امريكية، وتستطيع الادعاء انها اوقعت خسائر في صفوف الامريكان وتقنع اتباعها بانها ردت على قاعدة امريكية تقع في ارض دولة وقع فيها تصفية سليماني، كما انها تركت الخيارات مفتوحة أمام اذرعها بالمنطقة، بالقول ان الثار لسليماني لا تقع مسؤوليته على ايران وحدها، بل مسؤولية كل جبهة المقاومة والممانعة.

وختم تصريحه بالقول: المواجهة العسكرية انتهت تقريبا بلا غالب ولا مغلوب وبقي الاستثمار السياسي لما حدث