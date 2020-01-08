المجلس الانتقالى الجنوبي يتعهد باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

قال عيد روس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هدف المجلس هو استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، مشددا على أنه لا رجعة عن هذا الهدف.

وأضاف الزبيدي ، خلال اجتماع موسع ضم قيادات المجلس في عدن قائلا "نحن نحمل قضية شعب وليس منصب هنا أو وزارة هناك، والجنوب وقضيته أصبحا أمرا واقعا ورسميا لدى المجتمع الدولي والإقليمي".

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مؤكدا ، أن "اتفاق الرياض مكسب وانتصار سياسي لشعب الجنوب وقضيته بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية، وهو ما كان ليتم لولا تضحيات شعب الجنوب وفرض قضيته على العالم".

منوها إلى "أن استجابة المجلس الانتقالي لحوار الرياض، جاء بناء على دعوة رسمية من السعودية ومن أعلى المستويات في المملكة، وكانت إحدى تجلياتها المستوى الرفيع الذي يليق بالجنوب ودولته، والمكانة الخاصة والفهم العالي بالقضية الجنوبية وتفاصيلها وأحقيتها، وهو ما لمس أيضا من خلال اللقاءات مع العديد من سفراء دول العالم وممثيلهم".