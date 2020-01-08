- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الانتقالى الجنوبي يتعهد باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
قال عيد روس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هدف المجلس هو استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، مشددا على أنه لا رجعة عن هذا الهدف.
وأضاف الزبيدي ، خلال اجتماع موسع ضم قيادات المجلس في عدن قائلا "نحن نحمل قضية شعب وليس منصب هنا أو وزارة هناك، والجنوب وقضيته أصبحا أمرا واقعا ورسميا لدى المجتمع الدولي والإقليمي".
مؤكدا ، أن "اتفاق الرياض مكسب وانتصار سياسي لشعب الجنوب وقضيته بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية، وهو ما كان ليتم لولا تضحيات شعب الجنوب وفرض قضيته على العالم".
منوها إلى "أن استجابة المجلس الانتقالي لحوار الرياض، جاء بناء على دعوة رسمية من السعودية ومن أعلى المستويات في المملكة، وكانت إحدى تجلياتها المستوى الرفيع الذي يليق بالجنوب ودولته، والمكانة الخاصة والفهم العالي بالقضية الجنوبية وتفاصيلها وأحقيتها، وهو ما لمس أيضا من خلال اللقاءات مع العديد من سفراء دول العالم وممثيلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالى الجنوبي يتعهد باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.