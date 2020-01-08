بالصور.. قائدان عسكريان يزوران قوات الشرطة في مستشفى الثورة والجمهوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

تعز - الخليج 365

زار رئيس أركان محور تعز، العميد عبدالعزيز المجيدي وقائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم، صباح اليوم الأربعاء، أفراد الشرطة العسكرية المكلفين بحماية وتأمين مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري .



وخلال الزيارة استمع قائد الشرطة إلى أفراد الشرطة المتواجدين في المستشفى، مشيداً بما يقدمونه من خدمة عظيمة لتأمين مؤسسات الدولة وحياة المواطنين.

وشدد قائد الشرطة على ضرورة رفع اليقضة لإحباط جميع المحاولات الرامية لإقلاق السكينة العامة، وإظهار مدينة تعز بمظهر يسيئ لتضحية أبناءها وبطولاتهم.

وأضاف قائد الشرطة خلال لقاءه بإدارة منظمة أطباء بلا حدود العاملة في مستشفى الثورة، على التعاون المشترك بين قوات الشرطة والمنظمة فيما يتعلق بالجانب الأمني.

وأكد قائد الشرطة على تذليل الصعوبات أمام فريق عمل المنظمة في مدينة تعز، وتوفير الحماية الأمنية لهم .

Advertisements

كما قام قائد الشرطة بزيارة أفراد الشرطة المتواجدين في مستشفى الجمهوري، للإطلاع على جاهزية الأفراد وادائهم الأمني في الانضباط والتعامل الرسمي مع المواطنين .

من جهتهم ثمن أفراد الشرطة المكلفين بحماية وتأمين مستشفى الثورة ومستشفى الجمهوري، زيارة قائد الشرطة لهم، مؤكدين جهوزيتهم العالية في تنفيذ المهام الموكله إليهم.

رافق رئيس أركان محور تعز وقائد الشرطة، خلال الزيارة رئيس عمليات الشرطة العقيد رمزي المقرمي ومدير مكتب قائد اللواء 170 العقيد أيوب طاهر العاقل.