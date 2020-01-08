تعز.. القوات الحكومية تفشل محاولة تسلل للمليشيا ومقتل وجرح 5

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 تعز - الخليج 365 قتل وجرح خمسة من الحوثيين، أثناء اشتباكات عنيفة اليوم الاربعاء، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، في الجبهات الشمالية الشرقية بتعز.

Advertisements وتمكنت القوات الحكومية من إفشال محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية في جبهة الاربعين، شمال شرق المدينة. وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل أثنين من عناصر مليشيا الحوثي وجرح ثلاثة آخرين. وكانت القوات الحكومية قد تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من قتل القائد الميداني البارز في صفوف المليشيا، علي عبدالرزاق الشرعي، المكنى بابو زيد، وعدد من القادة الميدانيين، وإسقاط طائرة مسيرة غرب المدينة.

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