القوات الحكومية تكسر هجوما حوثيا شمال تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 تعز - الخليج 365 تمكنت القوات الحكومية، من كسر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقع القوات الحكومية بمحافظة تعز.

Advertisements ووفق مصادر عسكرية، شنت ميليشيا الانقلاب هجوما مكثفا بكافة انواع الاسلحة على مواقع القوات الحكومية شمال المدينة وسط قصف مدفعي على الاحياء السكنية. ودارت مواجهات عنيفة في شارع الاربعين شمال مدينة تعز عقب هجوم مباغت للميليشيا على مواقع القوات الحكومية واجبار عناصر الانقلاب على التراجع. وتاتي هذه الهجمات المتتالية لميليشيا الحوثي المدعومة من ايران محاولة منها للتقدم والسيطرة على مواقع القوات الحكومية بتعز.

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