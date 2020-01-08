نتيجة الحس العالي.. العسكرية الثانية تعثر على عن أحد مخابئ المتفجرات التابع للقاعدة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

حضرموت - الخليج 365

نتيجة للحس الأمني العالي الذي يتمتع به منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، التي أفشلت المخططات الإرهابية بمناطق ساحل حضرموت طوال الفترة السابقة، عثرت، على مخبأ متفجرات تابع لتنظيم القاعدة.



وفي التفاصيل، عثرت قوة عسكرية من لواء الريان بالمنطقة العسكرية الثانية على أحد أهم المخابئ، التي كان يستخدمها تنظيم القاعدة الإرهابي لتخزين وتخبئة متفجرات وقذائف، إبان فترة سيطرته على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت في العام ٢٠١٥م.

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إذ باشرت شعبة الألغام بالمنطقة العسكرية الثانية عملها بإرسال وحدة هندسية متخصصة لتفقد المكان ونقل محتويات ذلك المخبأ السري من ألغام ومتفجرات وقذائف.

وتأتي العملية عقب توافر معلومات استخباراتية دقيقة، ويعتبر المخبا من أحد أهم المخابئ الإرهابية التي كانت تسخدمه القوى الظلامية لتخبئة أدوات الموت والقتل والدمار، والذي يبعد أمتار قليلة عن إحدى معسكرات المنطقة العسكرية الثانية.

الجدير ذكره أنه خلال المرحلة الماضية أحبطت قوات المنطقة العسكرية الثانية العديد من العمليات كتهريب أسلحة، والقبض على مطلوبيين أمنيين، وإحباط عمليات إرهابية.