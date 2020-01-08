خاص.. الإصلاح بتعز يمنح موجها بالتربية رتبة ويعينه مديرا لقسم شرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

منحت قيادات الإصلاح "إخوان اليمن"، موجها مركزيا في مكتب التربية بمحافظة تعز، ومدير مدرسة أهلية، رتبة أمنية وتم تعينه مديرا لقسم شرطة في مدينة تعز.



ووفقا لمصادر خاصة، يستلم المدير الإخواني راتبين من الداخلية والتربية في وقت واحد، ويعتبر وحدا من مئات المدرسين المنتمين لحزب الاصلاح الذين منحهم الحزب رتبت وعينوا في مناصب مختلفة، بينها: قيادة ألوية عسكرية، وأقسام شرطة.

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وقالت المصادر، إن حكومة الشرعية التي يتحكم فيها الإصلاح منحت القيادي في حزب الاصلاح والموجه التربوي، عادل عبدالعزيز” رتبة “مقدم” وتم تعيينه مديرا لقسم شرطة صينة بتعز.

وما زال عادل عبدالعزيز يعمل موجها مركزيا لمادة الكيمياء في مكتب التربية وهو مالك ومدير مدرسة المدينة الأهلية، إلى جانب عمله الأمني مديرا لقسم شرطة صينه.

واعتمدت وزارة الدفاع التابعة للشرعية “300 “رتبة عسكرية لمحافظة تعز، ووزعت بين عناصر تربوية ومسلحة ينتمون لحزب الاصلاح، وألحقت أسماؤهم بالألوية العسكرية الخاضعة لسيطرتهم.