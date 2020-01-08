اشتباكات بين فصائل المرتزقة ف أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين اندلعت اشتباكات اليوم الأربعاء بين قوات تابعة لحكومة المرتزقة وبين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي والمدعومة من الإمارات في ضواحي بلدة يرامس شرقي مديرية خنفر التابعة لمحافظة أبين. وقالت مصادر مطلعة إن قوات المرتزقة هاجمت قوات من الحزام الأمني تتمركز خارج البلدة بالقرب من جعار مركز قيادة الحزام الأمني في محافظة أبين.

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