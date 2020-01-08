شكرا لمتابعة خبر عن خلف الكواليس : وفد عسكري إماراتي يصل العاصمة صنعاء برئاسة بن زايد .. (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدور أربعة قرارات وزارية .. الأسماء والمناصب عبد الملك الحوثي يدخل خط المواجه مع أمريكا قبل قليل انتقاما قاسم سلماني شاهد : كيف علق الصحفي فتحي بن لزرق .. على قصف ايران لقاعدة امريكية في العراق …وبماذا وصف العرب؟ وهل صدقت نبؤة محامي الرئيس العراقي صدام حسين السعودية : تزف بشرى سارة لكل اليمنيين (وهذه تفاصيلها)

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