شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الامارات تباغت الجميع وتصدر قبل قليل اعلان رسمي بشأن قصف الصواريخ الايرانية المرعبة لأبراجها الشامخة ..شاهد كيف ردت الامارات وبشكل عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الامارات تباغت الجميع وتصدر قبل قليل اعلان رسمي بشأن قصف الصواريخ الايرانية المرعبة لأبراجها الشامخة ..شاهد كيف ردت الامارات وبشكل عاجل

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