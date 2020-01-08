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صنعاء - ياسمين الخيامي - المغامسي يفجر مفاجاة مزلزلة ويصدر فتوى جديدة يجوز للمرأة المسلمة ممارسة ما تشاء بعد وفاة زوجها على الفور حتى وان لم تكتمل عدتها... فيديو صادم

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كانت هذه تفاصيل خبر المغامسي يفجر مفاجاة مزلزلة ويصدر فتوى جديدة يجوز للمرأة المسلمة ممارسة ما تشاء بعد وفاة زوجها على الفور حتى وان لم تكتمل عدتها... فيديو صادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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