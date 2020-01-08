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بالصورة.. فتاة تقود دراجة نارية في إب تثير جدلا بمواقع التواصل

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

بالصورة.. فتاة تقود دراجة نارية في إب تثير جدلا بمواقع التواصل

إب - الخليج 365

تداول ناشطون، صورة لفتاة من محافظة إب وهي تقود الدراجة النارية.

 

وأثارت الصورة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

 

 

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وتوزعت الآراء بين مؤيد ومعارض بشدة لمثل هذه الحالة وقيادة المرأة للدراجات النارية.

 

كما اعتبر الكثير من الناشطين أن قيادة المرأة للدراجة النارية قد تكون للضرورة خصوصا في المناطق الريفية أو الجليلة والتي تنعدم فيها وسائل المواصلات.

 

ويعيد "الخليج 365"، نشر الصورة التي تظهر الفتاة" نجيبة" وهي من مناطق جبلة.

 

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