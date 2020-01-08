الفلكي الشوافي : موجة صقيع على السعودية تؤثر على اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن موجة صقيع تشهدها العديد من البلدان العربية وتأثيرها على طقس اليمن .
واشار الفلكي الشوافي وهو “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته في التلجرام الى أن مؤشرات طقس الخليج بحسب بيانات وخرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس لحركة الكتل الهوائية و التباين في الضغط الجوي و المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب شرق قبرص، يبدا تأثيراته على بلدان الشام من مساء الاربعاء 8 يناير بالأمطار الغزيرة و الثلوج على الشام و يدفع بجبهة هوائية باردة تجلب الصقيع و تجعل درجات الحرارة على الشام أقل من المعدلات الاعتيادية .
ولفت الى أن أهم مؤشرات طقس الجزيرة العربية هي إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى وموجة صقيع على الشمال السعودي تبدا من الخميس 9 يناير 2020 و تمتد الى الوسط و الجنوب السعودي لتعم معظم المناطق الشمالية و الوسطى حتى المرتفعات الغربية بينما السواحل الغربية للسعودية تنخفض درجات الحرارة و الصقيع غير متوقع، كما توثر حالة الصقيع نسبيا على جنوب غرب سلطنة عمان من السبت القادم بينما يكون الشرق السعودي و البحرين و قطر و الامارات و شمال شرق عمان تحت تأثير حالة ماطرة تجلب الأمطار المتفاوتة الشدة من خفيفة الى غزيرة على معظم المناطق من الخميس 9 يناير 2020 حتى الإثنين القادم يرافق ذلك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و بالنسبة للكويت تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرص أقل لهطول الأمطار.
وحول تفاصيل و أهم مؤشرات طقس اليمن حتى نهاية الأسبوع القادم قال الشوافي:
تستمر اليمن تحت الحالة الدفيئة نسببا و الأمطار التي تشهدها اليمن هذا الأسبوع حتى الجمعة وتبدا الانخفاض لدرجة الحرارة من السبت القادم 11 يناير 2020 حيث تدخل اليمن تحت التأثير النسبي لموجة الصقيع و التفاصيل للطقس على المناطق اليمنية كالتالي:-
أولا السهول الساحلية الغربية و الجنوبية و الشرقية و ارخبيل سقطرى: استمرار الأجواء الشتوية و لا تأثير للصقيع مع إنخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار المتفرقة ما بين خفيفة الى متوسطة حتى الأحد مع انخفاض في فرص الهطول مع نهاية الاسبوع القادم.
ثانيا المرتفعات الجبلية: أجواء شتوية باردة و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و الضباب والشابورة المائية على بعض المناطق مع نشاط بعض خلايا الأمطار الخفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية بفرص هطول أقل مع نهاية الإسبوع القادم و الصقيع غير مستبعد.
ثالثا الاحواض الجبلية و الهضاب الداخلية والصحاري: تتأثر نسبيا بموجة الصقيع و تبدا درجات الحرارة الصغرى بالانخفاض من السبت القادم 11 يناير 2020، وبالنسبة للصقيع فهو متوقع في صعدة و الجوف و ذمار و البيضاء وحضرموت وشبوة شمال إب و لا يستبعد في عمران و الضالع و صنعاء و المهرة و شرق المحويت و شرق حجة و غرب مارب.
ونبه الفلكي عدنان الشوافي المزارعين و رعاة الماشية و النحل الى الاحتراز و توخي الحذر من تأثيرات موجة الصقيع و كذلك دعا الى الاحتماء من الاجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر خصوصا العاملين في الأماكن المكشوفة و الاطفال و كبار السن ودعا الى توخي الحذر من السيول في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها وخصوصا السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو الضباب كما دعا لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.
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