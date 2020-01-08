القوات المسلحة اليمنية تبارك استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، مباركة القوات اليمنية لعملية الاستهداف الصاروخي للقواعد العسكرية للقوات الأمريكية في العراق. وقال العميد سريع ” نؤكد أننا في موقف واحد مع كل أحرار أمتنا ضد التواجد الأمريكي في المنطقة ودفاعا عن شعبنا وبلدنا ضد العدوان الأمريكي السعودي” .

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