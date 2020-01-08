أبناء المحافظة: من يحكم تعز؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

وجه أبناء محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم،



سؤالا استنكاريا إلى القيادات الأمنية عن المسيطر الفعلي على المدينة، حيث على اللافتة التي جابت الشوارع بالخط الأحمر العريض (من يحكم تعز؟!).

وجدد المتظاهرون مطالبتهم بمحاسبة وتغيير قيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية التابعة للشرعية في تعز، والتي يحملها المتظاهرون مسؤولية الفشل والفساد الذي تمر به المحافظة في كافة الملفات المدنية والعسكرية، وإلغاء المحاصصة السياسية والعبث في الوظيفة العامة.

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حيث رفع متظاهرون في مدينة تعز، لافتة تجمع قيادات السلطة الأمنية والعسكرية في محور تعز مع مجموعة من زعماء الفصائل المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة، وتمارس العديد من الانتهاكات بحق المواطنين والأملاك الخاصة والعامة.

وحملت المسيرة، اسم الكانيولات تنديدا بتدهور الوضع الصحي في المدينة وتفشي الأوبئة والأمراض في ظل غياب الإهتمام والمبادرة من قبل السلطات المحلية والصحية المعنية.

ورفع المتظاهرون العديد من الشعارات والمطالب الجديدة والتي كان أبرزها المطالبة بإتخاذ تدابير صحية مناسبة للمقاومة تفشي مرض حمى الضنك، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة للمصابين.

واستنكر المتظاهرون تعدد قطاعات التي تفُرض فيها الضرائب والجبايات حتى على مستوى المواد الاغاثية ،في ظل غياب الخدمات حتى على المستوى الادنى للحياة.