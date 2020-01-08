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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. محسوبون على الإخوان بتعز يفرضون رسوما على الناقلات دون سندات رسمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
الخليج 365 - علي كامل:
يفرض محسوبون على الإخوان بتعز، جنوب صنعاء 256كم، رسوما على الناقلات دون سندات رسمية.
وأضافت مصادر خاصة لمراسل "الخليج 365"، أن متحصلي صندوق النظافة في مدخل محافظة تعز بمنطقة بني غازي، المحسوبين على الإخوان، يقومون بتحصيل رسوم النظافة على وقود الغاز والمواد الإغاثية ومشتقات النفط.
وتابعت" كما تقوم نقاط أخرى في منطقة الضباب بفرض رسوم على أصحاب الناقلات، وبدون سندات رسمية".
وفي التفاصيل، شكى سائقو الناقلات في محافظة تعز من إجراءات تقوم بها السلطات المحلية بفرض رسوم على الشاحنات المحملة بأسطوانات الغاز المخصص للطهي.
وقالت مصادر محلية ، يواجه السكان في مدينة تعز معاناة كبيرة في الحصول على أسطوانة الغاز والتي يصل سعرها إلى قرابة السبعة آلاف الريال في السوق السوداء.
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