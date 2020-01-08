شكرا لمتابعة خبر عن انفجارات عنيفة هزت ميناء الصليف شمال مدينة الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية : تزف بشرى سارة لكل اليمنيين (وهذه تفاصيلها) قناة المسيرة الحوثية .. تقطع بثها وتعرض على شاشتها هذه الأخبار العاجلة عن التلفزيون الإيراني إعلان بضحايا القصف الإيراني على القواعد الامريكية بالعراق والقيادي الذي قتل ... وبيان عاجل وزير يمني بارز : الإجراءات الحوثية بشأن العملة تهدف لتدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء على المواطن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات عنيفة هزت ميناء الصليف شمال مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.