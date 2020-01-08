شكرا لمتابعة خبر عن إعلان بضحايا القصف الإيراني على القواعد الامريكية بالعراق والقيادي الذي قتل ... وبيان عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وسائل إعلامية مقتل ضابط عراقي وإصابة 5 جنود آخرين في قيادة عمليات الانبار بالهجوم الإيراني الذي استهدف القاعدة فجر اليوم بعشرات الصواريخ ولم تتحدث عن اسم ومنصب هذا الضابط.

وقالت "أنه لم يسجل اي إصابات في صفوف القوات الأميركية". وقال البنتاغون ان الهجمات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن إصابات بين عراقيين فقط.

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هذا وأكدت وزارة الدفاع الأميركية وقوع الضربات بعدما أعلنت ميليشيا الحرس الثوري الإيرانية، الثلاثاء، أنها نفذت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل.

وقال البنتاغون، فجر الأربعاء، إن إيران شنت هجوما صاروخيا بالفعل على قوات أميركية وقوات التحالف في العراق، كاشفاً أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ على القوات الأميركية في الأنبار وأربيل، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الردّ.

بدوره، قال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون في بيان "نعمل على تقييم أولي للأضرار"، مضيفا أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

وأضاف أن قاعدة عين الأسد في العراق تعرّضت لهجوم صاروخي، ولم يعرف إن كان هناك أية إصابا.

وتابع المسؤول أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أي أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم، إلا أنه أكد أن الجناح الذي يضمّ الوجود العسكري الأميركي في قاعدة عين الأسد طاله القصف الصاروخي.

كما أعلن أن المنشآت المستهدفة تشمل أربيل شمال العراق وقاعدة عين الأسد الجوية.

وأضاف أن صواريخ باليستية أطلقت من داخل إيران على منشآت عسكرية أميركية في العراق، فيما أكد مصدر كردي أن مصدر الصواريخ هو كرمنشاه في إيران.

وتابع المسؤول العسكري الأميركي أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات لحماية قواتها وشركائها وحلفائها في المنطقة

من جهة أخرى، أفادت معلومات بسماع صافرات إنذار وسط تحليق مروحي أميركي في سماء قاعدة عين الأسد غرب العراق.