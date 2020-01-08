شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالان.. المرشد الايراني وقادة الحرس الثوري يتلقون خبر صاعق وكارثي عن مفاعل بوشهر الايراني النووي..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس روحاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة خور موج التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران فجر الأحد، بالقرب من المفاعل النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة وقعت في الساعة الثالثة و14 دقيقة و25 ثانية من فجر الأحد بالتوقيت المحلي.

ووقعت الهزة في عمق 18 كم وكان مركزها عند التقاء خط العرض الشمالي 28.60 بالطول الشرقي 51.56 درجة، على بعد 18 كم من مدينة خور موج و29 كم من مدينة بوشكان و29 كم من مدينة كاكي في محافظة بوشهر.

كما لم تشر التقارير لوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة في المنطقة، التي تحتوي على أكبر محطة نووية في إيران.