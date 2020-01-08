الداخلية: تدشين صرف مرتبات منتسبي القوات الخاصة والنجدة وفروعهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

عدن - الخليج 365

دشن اليوم صرف مرتب شهر أكتوبر للعام 2019م لمنتسبي قوات الأمن الخاصة وفروعها وشرطة الدوريات " النجدة "سابقا وفروعها بالعاصمة المؤقتة عدن وعموم المدن المحررة عبر صرافة القطيبي.



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و أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، رئيس اللجنة ، صرف مرتبات كافة منتسبي قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات اليوم الاربعاء عبر صرافة القطيبي في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة , مشيرا الى ان الصرف سيستمر حتى يتمكن منتسبي الوحدات الأمنية من استلام مرتباتهم بشكل تام.

وفي تصريح خاص لموقع - وزارة الداخلية - قال اللواء الأمير:" نطمئن منتسبي القوات الخاصة والدوريات أنه سيتم صرف مرتب شهر اكتوبر بحسب توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ، ونؤكد لمنتسبي الوزارة في عدن وكل المدن المحررة أن عملية صرف المرتبات ستستمر وفقاً للخطة المتبعة من قِبل قيادة وزارة الداخلية حتى يتمكن كافة الضباط و الإفراد من استلام المرتبات المتأخرة من العام 2019 ".

وبين اللواء الامير , بان اللجنة مازالت تعقد اجتماعات دورية مع قيادة البنك المركزي لحل وتدليل كافة الصعوبات لصرف مرتبات كافة الوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لوزارة الداخلية.