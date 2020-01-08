"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن "الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى



للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 08/01/2020م حتى الساعة 16:00 تاريخ 09/01/2020م".

وبحسب المركز فإن الطقس، بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة وباردة،اثناء الليل والصباح الباكر، وقد تتشكل الشابورة المائية أوالضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منحدرات محافظات (صعدة، ، حجة، المحويت ، ريمه ،إب، الضالع وأجزاء من مرتفعات لحج ,أبين )، أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة نهاراً وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ( صعدة، حجة، المحويت، ريمة ، ذمار، إب و تعز ).

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وهطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة.

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اما السواحل الغربية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الليل ، وغائمة جزئيا إلى غائمة نهارأً هطول أمطار متفرقة متوقع، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 12 الى 24 عقدة، مثيرة للرمال.

والسواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح من 06 إلى 16 عقدة على السواحل الشرقية والجنوبية.

واما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة وباردة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، صحوة إلى غائمة جزئيا نهاراً والرياح ، تتراوح سرعتها من 06 إلى 16 عقدة.

ونبه نبه المركز الوطني الاخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل و الصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن، سائقي المركبات في الطرقات الجبلية لمحافظات ( صعدة، المحويت، حجة، ريمه، إب، الضالع وأجزاء من محافظات لحج وأبين ) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب، ومرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية وباب المندب من إضطراب البحر وارتفاع الموج.