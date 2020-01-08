شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 تعز - الخليج 365 تمكنت القوات الحكومية، من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز.

Advertisements وحسب "المركز الإعلامي لمحور تعز" فإن أفراد القوات الحكومية أسقطوا طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش في جبهة الضباب غرب المدينة. يأتي هذا عقب ساعات من اسقاط قوات الجيش الوطني لطائرة مسيرة حوثية في جبهة مران بمحافظة صعدة. ومؤخراً صعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من استخدامها للطائرات المسيرة لتنفيذ هجمات إرهابية وكذا عمليات تجسس واستطلاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.