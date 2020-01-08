منها خلايا بدعم تركي وقطري.. الحكومة تعلن تبرؤها من تحركات وزير النقل في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الرياض عدن - الخليج 365

بعد أن أعلن وزير النقل، صالح الجبواني، الأسبوع الماضي، عقد جلسة مباحثات مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، أعلنت الحكومة اليمنية تبرؤها من تحركات وزير النقل صالح الجبواني في تركيا، وإعلانه ترتيبات لتوقيع اتفاقيات مع أنقرة في قطاعات النقل والموانئ.



وقال مصدر يمني مسؤول إن التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات وتحديدا في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها بين اليمن وتركيا تعبّر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وأكدت الحكومة اليمنية حرصها على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا للانطلاق نحو البناء والتنمية وإعادة الإعمار.

وأشار المصدر إلى أن تصريحات بعض أعضاء الحكومة اليمنية في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لبعض الدول تكون "غير مسؤولة" ولم يتم الرجوع فيها إلى رئيسي الجمهورية والوزراء.

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ونبه إلى حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي.

وتحدث الجبواني عن اتفاق مع الأتراك على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي في قطاع النقل باليمن.

ويوجد الجبواني في تركيا منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث عقد خلال الفترة الماضية عددا من اللقاءات مع قيادات إخوانية في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

بدورها، كشفت مصادر وفق موقع ـ"العين الإخبارية " عن تحركات إخوانية مكثفة لتشكيل خلايا سياسية وإعلامية بدعم قطري-تركي، بهدف إفشال اتفاق الرياض وجهود التحالف العربي في اليمن.