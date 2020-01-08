شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضبطت زوجها يمارس الرذيلة مع عشيقته.. ما حدث صادم والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضبطته متلبسًا مع عشيقته بالخيانة الزوجية أثناء ممارسة الجنس معها، بأحد الفنادق المتواجدة بمدينة القصر الكبير المغربية، فما كان منه إلا أن انهال ضربًا عليها محدثًا بها إصابات خطيرة وتركها فاقدة للوعي في الشارع.



ونقلت صحف محلية عن مصادر قولها، أن الزوجة قامت باستصدار شهادة طبية تتجاوز مدة العجز فيها 30 يوما، وحملت أبناءها الثلاثة وفرت من المنزل، خوفا من إعادة الاعتداء عليها.

كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن شقيق الزوج بعث تسجيلات صوتية للزوجة الضحية يهددها بالاعتداء عليها في حالة ما إذا ورطت شقيقه في هذه القضية، لا سيما بعدما وضعت شكاية لدى الاجهزة الامنية بالمدينة

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