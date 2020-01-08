أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 8 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

مناقشة أوضاع المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/449132/ نقطة رأس حويرة تضبط عصابة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية https://www.elyamnelaraby.com/449140/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن https://www.elyamnelaraby.com/449143/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء اليوم https://www.elyamnelaraby.com/449144/ أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/449145/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب اليوم https://www.elyamnelaraby.com/449146/ تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/449147/ صنعاء.. قرار حوثي بمنع استيراد 10 أدوية من الخارج https://www.elyamnelaraby.com/449182/ مصادر اقتصادية: إيرادات مليشيات الحوثي الانتهازية في 2019 تتجاوز تريليوني ريال https://www.elyamnelaraby.com/449183/ Advertisements عدن .. مدينة التعايش وإندماج القوميات التي أنهكتها الحروب https://www.elyamnelaraby.com/449189/ الميليشيات تمنع أي أنشطة تثير الضحك او المرح https://www.elyamnelaraby.com/449194/ حضرموت.. هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الشحر https://www.elyamnelaraby.com/449208/ حملة مرورية موسعة بالمكلا لترقيم السيارات والدراجات النارية https://www.elyamnelaraby.com/449209/ مركز الملك سلمان يعلن تسليم سيارة إسعاف لهيئة مستشفى سيئون العام https://www.elyamnelaraby.com/449210/ حضرموت.. تدشين مشروع بناء خزانين للمياه في ساه https://www.elyamnelaraby.com/449211/ صعدة.. قوات الجيش تسقط طائرة مسيرة حوثية في مران https://www.elyamnelaraby.com/449227/ شاهد.. جولة الكتاب في أجواء عرائسية بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/449237/ مدير عام مديرية شحن يقوم بزيارة تفقدية الى عدد من مناطق المديرية https://www.elyamnelaraby.com/449241/ العبودي يلتقي أهالي منطقة معبور بمديرية منعر لمناقشة احتياجات المنطقة من خدمات https://www.elyamnelaraby.com/449242/ التميمي يلتقي مساعد مشروع التعامل مع الألغام التابع لبرنامج الأمم المتحدة https://www.elyamnelaraby.com/449248/

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