“شاهد” لحظة إطلاق الصواريخ.. إيران تقصف قواعد أمريكية في العراق وتتوعد بضرب حيفا ودبي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، ان هجماته على القواعد الأمريكية أسفر بحسب مصادره إلى وقوع 80 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريحا في صفوف الجيش الأمريكي، متوعداً بموجة ثالثة من الصواريخ ستطال هذه المرة مدينتي دبي في الامارات وحيفا في إسرائيل.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية نقلا عن مصادر عسكري في الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة “عين الأسد” بالعراق أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلا وجرح أكثر من 200 أخرين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق. ونوه بأن “أي اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا اكثر إيلاما وقساوة”.

10 صواريخ باليستية..

وفي السياق نفسه أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بيانا قالت فيه: “إن إيران شنت هجوما على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق”.

وأضاف البيان، أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

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104 أهداف جرى رصدها..

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر في الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، أنه تم إصابة طائرات مسيرة وطائرات مروحية ومعدات حربية أمريكية بأضرار جسيمة في قاعدة عين الأسد.

وأضاف التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر في الحرس الثوري: “أكثر من 104 أهداف في المنطقة لأمريكا وحلفائها تم تحديدها وهي تحت الرصد”.

كما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الجيش الإيراني جدد المطالبة بسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

ثم قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في بيان “الآن وقد أدركوا قوتنا حان الوقت لكي تسحب الولايات المتحدة قواتها من الشرق الأوسط”.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير / كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.