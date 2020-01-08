شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. جولة الكتاب في أجواء عرائسية بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 الخليج 365 - أبوبكر محسن وثقت عدسة مراسل "الخليج 365" مجموعة صور من مدينة المكلا في هذه الأثناء.

Advertisements وتكتسي سماء المكلا باقة ربانية جميلة من الغيوم الركامية، صانعة بهجة كبيرة في نفوس الأهالي. وتشهد مدينة المكلا منذ يوم امس اجواء شتوية غائمة بالتزامن مع توقعات أطلقاها مهتمون بمحال الارصاد الجوي.

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