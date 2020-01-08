صعدة.. قوات الجيش تسقط طائرة مسيرة حوثية في مران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد ضابط في الجيش الوطني أن قوات الجيش بمحافظة صعدة أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي.

Advertisements

وذكر رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن أفرادا من الجيش تمكنوا اليوم أمس من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في منطقة مران بمحافظة صعدة.

وذكر أنه "تم رصد طائرة مسيرة من وحدة الاستطلاع والرصد للجيش الوطني، وتم إصدار الأوامر للتعامل معها وإسقاطها"