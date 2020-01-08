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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قوات الجيش تسقط طائرة مسيرة حوثية في مران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد ضابط في الجيش الوطني أن قوات الجيش بمحافظة صعدة أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي.
وذكر رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن أفرادا من الجيش تمكنوا اليوم أمس من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في منطقة مران بمحافظة صعدة.
وذكر أنه "تم رصد طائرة مسيرة من وحدة الاستطلاع والرصد للجيش الوطني، وتم إصدار الأوامر للتعامل معها وإسقاطها"
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