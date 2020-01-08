شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. تدشين مشروع بناء خزانين للمياه في ساه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 سلمت محافظة حضرموت، صباح أمس، موقعين لبناء خزانين لمياه الشرب الأول في مديرية ساه، بتمول من مشروع الأشغال العامة (منحة الصندوق السعودي للتنمية).

Advertisements ويخصص الخزان الأول لمناطق شمال غرب المدينة، سعة 600 متر مكعب، والآخر بمنطقة الخامرة بسعة 100 متر مكعب. ويساهم، المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 97 ألف دولار، في الوفاء باحتياجات التجمعات السكانية من المياه في أحياء الثانوية وصعيصوع والخويره والجبه والبانة بالإضافة إلى أحياء منطقة الخامرة.

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