شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يعلن تسليم سيارة إسعاف لهيئة مستشفى سيئون العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تسليم سيارة إسعاف لهيئة مستشفى سيئون العام.

كما وزع أدوية وعلاجات منها الأنسولين وعلاج سموم العقارب وعلاج مرض الناعور، وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مضادات حيوية للكبار والصغار، على عدة مستشفيات في حضرموت.

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