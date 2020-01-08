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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب يمني من هذه المحافظة يصدم كل ابناء اليمن بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا مع والدته...شاهد النتيجة الكارثية التي صعقت الجميع وابكت كل ابناء المحافظة

2020/01/08 الساعة 11:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر شاب يمني من هذه المحافظة يصدم كل ابناء اليمن بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا مع والدته...شاهد النتيجة الكارثية التي صعقت الجميع وابكت كل ابناء المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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