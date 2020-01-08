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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل...قناة العربية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر العسكري المرعب..10 صواريخ إيرانية باليستية تدك قاعدتين أمريكيتين ورد أمريكي صاعق ومزلزل

2020/01/08 الساعة 09:29 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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