شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..ايران ترعب الجميع وترامب يجن جنونه بعد الاعلان رسميا عن مجزرة مروعة للجنود الامرييكيين تجاوزت 200 قتيل وجريح في هذه القاعدة الامريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..ايران ترعب الجميع وترامب يجن جنونه بعد الاعلان رسميا عن مجزرة مروعة للجنود الامرييكيين تجاوزت 200 قتيل وجريح في هذه القاعدة الامريكية

2020/01/08 الساعة 09:09 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..ايران ترعب الجميع وترامب يجن جنونه بعد الاعلان رسميا عن مجزرة مروعة للجنود الامرييكيين تجاوزت 200 قتيل وجريح في هذه القاعدة الامريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.