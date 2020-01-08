شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خبر صادم ...المملكة تبداء الان بترحيل كافة اليمنيين من أراضيها...لن تصدق السبب.."وثيقة + صورة اول المرحلين " والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بدأت أحد الدول العربية قبل ايام بترحيل العشرات من المغتربين اليمنيين من أراضيها، وعدم السماح لهم بالعودة مستقبلا.

وقالت وثيقة، تلقاها "المشهد اليمني" أن السلطات الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية، بدأت بترحيل عدد من المغتربين اليمنيين وعدم السماح لهم بالعودة مستقبلا.

وكان عدد من اليمنيين ابدوا شكواهم من توقيف عملية منحهم اقامات للعمل في المجالات التي سمحت لهم بالعمل فيه وزارة العمل الاردنية، خلال ديسمبر الماضي.

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