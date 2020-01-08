شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. قرار حوثي بمنع استيراد 10 أدوية من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت مصادر طبية إن مليشيات الحوثي الإرهابية قررت منع استيراد عشرة أدوية أساسية من الخارج.

وذكرت المصادر أن المليشيات بررت هذا القرار بذريعة إتاحة الفرصة لمنتجي الأدوية اليمنيين لمنافسة الشركات الخارجية، حد زعمها. Advertisements وسخرت المصادر من قرار الميليشيات الحوثية والذي سيكون له عواقب وخيمة على المرضى اليمنيين خاصة في ظل استمرار سيطرة المليشيات الحوثية على وزارة الصحة والسوق الدوائي المحلي. وأشارت المصادر إلى أن قيادة المليشيات بوزارة الصحة ممثلة بطه المتوكل أنذرت 192 شركة واتهمتها بالمخالفة بنحو 744 صنفاً مخالفا للأسعار متوعدة مالكيها باتخاذ الإجراءات العقابية في حال عدم مراجعتها وتصحيح أوضاعها قبل نهاية الشهر الحالي

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