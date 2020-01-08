شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ركاب الطائرة الايرانية المنكوبة بالكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افاد التلفزيون الإيراني بوفاة جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وصرح التلفزيون الإيراني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق شب في الطائرة بعد سقوطها مباشرة ما يقلل من فرصة نجاة أحد الركاب.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطيران الإيرانية،جعفر زادة، صباح اليوم الأربعاء أن الطائرة الأوكرانية كانت تقل على متنها 167 راكبا وكانت متجهة من إيران إلى عاصمة أوكرانيا.

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وقال زادة: " بعد أن تلقينا خبر سقوط الطائرة الأوكرانية توجهت فرق الطوارئ التابعة لإدارة الطيران إلى مكان سقوطها لإسعاف من تبقى على قيد الحياة لكن دون جدوى".

وأشار زادة أن الطائرة الأوكرانية هي من طراز بيونغ 737 سقطت بين منطقة برند وشهريار غربي العاصمة الإيرانية طهران بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني.

وكشف زادة تقاصيل عن الرحلة قائلا: "الطائرة الأوكرانية أقلعت من إيران الساعة 5 صباحا واختفت عن الردار بعد 10 دقائق من إقلاعها".