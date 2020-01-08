شكرا لبحثكم عن خبر سفن امريكية تنقل قوات طارق عفاش من عدن .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، بتكثيف الامارات عمليات نقل قوات تابعة لطارق عفاش، من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة تعز. وأوضحت المصادر، في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " أن القوات الإماراتية نقلت على متن سفينة عسكرية أمريكية مئات الجنود التابعين لقوات طارق عفاش، من معسكر بئر أحمد بعدن إلى مديرية المخا، بالتزامن مع إنزال عتاد وتجهيزات عسكرية، بينها شبكات اتصالات على رصيف ميناء المخا.

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