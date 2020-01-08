شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء.

الوحدة بالجرام الدولار الأميركي جرام 24 50.14 جرام 22 45.96 جرام 21 43.87 جرام 18 37.60 Advertisements جرام 14 29.25 جرام 12 25.07 جرام 10 20.89 اوقية الذهب 1,559.42 كيلو الذهب 50,136.48 جنيه الذهب 350.96

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