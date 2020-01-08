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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء.
الوحدة بالجرام الدولار الأميركي
جرام 24 50.14
جرام 22 45.96
جرام 21 43.87
جرام 18 37.60
جرام 14 29.25
جرام 12 25.07
جرام 10 20.89
اوقية الذهب 1,559.42
كيلو الذهب 50,136.48
جنيه الذهب 350.96
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