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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقطة رأس حويرة تضبط عصابة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية
الأربعاء 8 يناير 2020
الخليج 365
تمكنت نقطة رأس حويرة العسكرية التابعة لمعسكر الأدواس بمحافظة حضرموت مساء الثلاثاء، من القبض على عصابة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية.
وكشفت مصادر أمنية، أن العصابة المكونة من 4 أشخاص كانت قادمة من مدينة سيئون ومتجهه نحو مدينة المكلا.
وأضافت المصادر، أنه تم ضبط مجموعة من الوثائق والبطائق الشخصية بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت بحوزتهم.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم عمل محضر للعصابة وسيتم إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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