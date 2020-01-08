شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اول رد امريكي مزلزل على صواريخ ايران التي استهدفت قاعدة عين الأسد الامريكية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعليقه على الهجمات الصاروخية الإيرانية أن "كل شيء على ما يرام"، مشيرا إلى أنه سيصدر بيانا بهذا الشأن صباح الأربعاء.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة مساء الثلاثاء: "كل شيء على ما يرام!. هناك صواريخ أُطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. ويجري تقييم للخسائر والأضرار الآن. حتى الآن الأمور جيدة للغاية! لدينا أقوى جيش وجيش مجهز تجهيزا جيدا في اي مكان في العالم! سأدلي ببيان صباح الغد".

---------------------------------

أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي :

• شاهد : قناة الجزيرة تعمل مقالب على الهواء مع عددا من مذيعيها المشاهير .. "فيديو الموسم"

• “وداعاً” لجميع المنشطات .. هذا النبات الطبيعي الموجود في كلّ بيت يقوّي قدرتك الجنسية بشكل خيالي

• قل وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة ستعيد شبابك وتنسيك الشيب إلى الأبد .. شاهد

Advertisements

---------------------------------

وكان البنتاغون أعلن أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل.

على صلة بعد الهجمات الإيرانية.. إسبر وبومبيو يجريات اتصالات مع قادة المنطقة

وأفادت الوزارة بأن الإصابات جراء الهجمات الإيرانية تقتصر حتى الآن على العراقيين فقط.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية إن "عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت القاعدة، مشيرة إلى أن الهجوم أتى ردا على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني "عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض-أرض".

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة جوناثان هوفمان: "في الأيام الأخيرة وردّاً على تهديدات إيران وأفعالها اتخذت وزارة الدفاع كل التدابير المناسبة لحماية أفرادنا وشركائنا".

وأضاف أن "هاتين القاعدتين كانتا في حالة تأهب قصوى نظرا لوجود مؤشرات تفيد بأن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة".

وأكد هوفمان أن الولايات المتحدة ستتخذ "كل التدابير اللازمة لحماية الأفراد الأميركيين وشركائنا وحلفائنا في المنطقة والدفاع عنهم".

وأعلنت إدارة الطيران المدني الفدرالية الأميركية مساء الثلاثاء منع الطيران المدني الأميركي من التحليق فوق العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عُمان.

وقالت الإدارة في بيان إنها "ستواصل مراقبة الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب".

على صلة واشنطن تمنع تحليق الطيران المدني الأميركي فوق العراق وإيران والخليج وبحر عمان