شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة الجزيرة تعمل مقالب على الهواء مع عددا من مذيعيها المشاهير .. "فيديو الموسم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت قناة الجزيرة الرياضية بتنفيذ مقالب مضحة مع عددا من مذيعيها على الهواء مباشرة . --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • شاهد : قناة الجزيرة تعمل مقالب على الهواء مع عددا من مذيعيها المشاهير .. "فيديو الموسم" • “وداعاً” لجميع المنشطات .. هذا النبات الطبيعي الموجود في كلّ بيت يقوّي قدرتك الجنسية بشكل خيالي Advertisements • قل وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة ستعيد شبابك وتنسيك الشيب إلى الأبد .. شاهد --------------------------------- واظهرت المقالب التي رصدها موقع "صوت المغتربين" ، عددا من مذيعي النشرة الرياضية وهم في حالة ارتباك وغير مصدقين ما يحدث . نترككم مع الفيديو لتستمتعو بما حدث :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة الجزيرة تعمل مقالب على الهواء مع عددا من مذيعيها المشاهير .. "فيديو الموسم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.