صنعاء: ميليشيا الحوثي تعتدي بالضرب المُبرح على ناشطة داخل منزلها

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء على اقتحام منزل ناشطة مجتمعية والاعتداء عليها بالضرب على خلفية منشورات تهاجم الميلشيات بصفحتها على "فيسبوك".



واقتحمت ميليشيا الحوثي منزل الناشطة المجتمعية "ابتسام ابو دنيا" وسط العاصمة صنعاء وقامت بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مع أفراد أسرتها، بسبب فيديوهات تهاجم سلطة الميلشيات.



وقالت الناشطة "ابتسام" -في صفحتها على "فيسبوك"- أن عصابة من الميلشيات اعتدت عليها بالضرب ونهبت محتويات منزلها ومصادرة الهواتف المحمولة، من قبل عصابة مسلحين تابعين للمدعو وليد علي أبو دنيا قائد مليشيا الحوثي في محور حجة.



وأضافت: "اعطي بيت جحاف (الأسرة التي تنتمي اليها) حق الدفاع عن ابنتهم التي قامت عصابة المدعو وليد أبو دنيا بضربها واخذ جوالاتها وكشف سترها وشعرها وهي في داخل بيتها امنه واخذوا جولاتها".

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية قبل خمس سنوات عمدت الميليشيات إلى التضييق المواطنين وقمع الحريات والتضييق على الناشطين والصحفيين والزج بهم إلى السجون تحت مبررات واهية في ظل غياب تام لدور المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.