شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية في قاعدة عين الأسد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت وكالة انباء فارس الإيرانية، مقطع فيديو على صفحتها بتويتر، قالت إنه للحظة سقوط الصواريخ الإيرانية في قاعدة عين الأسد في الأنبار العراقية.

وشنت إيران فجر الأربعاء هجوما صاروخيا استهدف قاعدتين عسكريتين بالعراق تضمان جنودا أمريكيين وذلك ردا على عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قيادي بالحرس الثوري قوله اليوم الأربعاء إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق هي الخطوة الأولى وإن طهران لن ترحم القوات الأمريكية.

ونسب التلفزيون إلى القيادي الذي لم تذكره بالاسم قوله ”الهجمات الصاروخية اليوم لم تكن سوى الخطوة الأولى وعلى (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) التفكير في سحب قواته من المنطقة وألا يدعها في متناول أيدينا“.