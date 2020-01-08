شكرا لبحثكم عن خبر حملة مداهمات بحي العريش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد حي العريش بعدن يوم الثلاثاء اعمال مداهمة استهدفت عدد من المساكن. Advertisements وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان قوة امنية داهمت عدد من المنازل واعتقلت عدد من الاشخاص. ولم تعرف اسباب عمليات الدهم حتى الان.

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