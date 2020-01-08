شكرا لبحثكم عن خبر حملة مداهمات بحي العريش والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شهد حي العريش بعدن يوم الثلاثاء اعمال مداهمة استهدفت عدد من المساكن.
وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان قوة امنية داهمت عدد من المنازل واعتقلت عدد من الاشخاص.
ولم تعرف اسباب عمليات الدهم حتى الان.
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