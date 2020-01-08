شكرا لبحثكم عن خبر حراسة الرئيس هادي تعود الى عدن قبل تعيين المحافظ الجديد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الاعلامي فتحي بن لزرق بأن من المقرر ان يبدأ تنفيذ اتفاق الرياض في الجانب الامني والعسكري خلال الثلاثة الايام القادمة.
وكتب بن لزرق مساء اليوم في تغريدة عبر حسابه بموقع ” تويتر” تابعها محرر أبابيل نت: من المقرر ان يبدأ تنفيذ اتفاق الرياض خلال الثلاثة الأيام القادمة.
واضاف، وسيبدأ اولا بتطبيق الشق العسكري والامني بدخول قوات الحماية الرئاسية الى عدن على ان يليها بيوم تعيين محافظ ومدير امن لعدن.
وتابع، وسيعقب هذه الخطوات تنفيذ الخطوات اللاحقة من الاتفاق.
يذكر ان تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية السعودية منذ شهرين لم ينفذ من بنوده غير بند وحيد وهو عودة الحكومة الى عدن.
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