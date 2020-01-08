شكرا لبحثكم عن خبر عدن الغد: قيادي في المجلس الانتقالي يفتتح مطعما بعدن داخل مبنى حكومي منهوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افتتح احد قيادات المجلس الانتقالي مطعما بعدن مؤخرا بمنطقة جولد مور.

واقيم المطعم باحد المباني الحكومية المنهوبة على ساحل جولدر.

مصادر عدن الغد قالت ان القيادي نجح في افتتاح المطعم الذي بلغت تجهيزاته اكثر من مليون دولار.

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وحتى انتهاء الحرب الاخيرة كان القيادي الذي تحتفظ الصحيفة باسمه احد المعدمين في اليمن..

وبثت قناة الانتقالي خبر الافتتاح على شاشتها مساء امس.

من عدن الغد