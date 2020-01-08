شكرا لبحثكم عن خبر قيادي بالحرس الثوري: الهجوم خطوة أولى ولن نرحم الأمريكيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قيادي بالحرس الثوري قوله اليوم الأربعاء إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق هي الخطوة الأولى وإن طهران لن ترحم القوات الأمريكية.

ونسب التلفزيون إلى القيادي الذي لم تذكره بالاسم قوله ”الهجمات الصاروخية اليوم لم تكن سوى الخطوة الأولى وعلى (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) التفكير في سحب قواته من المنطقة وألا يدعها في متناول أيدينا“.