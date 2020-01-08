شكرا لبحثكم عن خبر الحرس الثوري الإيراني يهدد بقصف دبي بعد العراق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الحرس الثوري الإيراني هدد بقصف دبي، وأكد أنها الهدف القادم، إذا شنت المقاتلات الأمريكة التي انطقلت من قاعدة الظفيرة بالإمارات إي هجوم على الأراضي الإيرانية. وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن ستة طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات بإتجاه جنوب إيران . Advertisements وأكدت وسائل الإعلام الإيرنية أن الحرس الثوري الإيراني جاهزاً لاستهداف أغلب دول الخليج العربي. وحذر الحرس الثوري الإيراني في بيان له، الدول التي تستضيف على أراضيها قواعد أمريكية، شدد البيان على أنه "في جميع الأحوال سيتم استهداف مصدر الأعمال العدائية والعدوانية التي تستهدف إيران. ونحن لا نفرق بين النظام الصهيوني ولنظام الأمريكي المجرم فيما ارتكبوه من ذنب".

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