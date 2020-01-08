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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة أوضاع المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت الأربعاء 8 يناير 2020 الخليج 365 رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اجتماعا بمدراء عموم المؤسسة العامة للكهرباء، لمناقشة أوضاع المؤسسة وتحسينها بما يواكب متطلبات المرحلة.

وتطرق الاجتماع الى استعداد المؤسسة لاستقبال الصيف القادم عبر عدد من المشاريع المساعدة في استيعاب القدرة التوليدية وتحسين الشبكة لرفع الفولتيه الكهربائية للمستهلكين. Advertisements واكد على اهمية استكمال دراسة مشروع الخط الناقل " خرير – قريو " الخاص بتصريف الطاقة بقدرة 132 ك. ف لانزال مناقصاتها خلال الفترة القادمة. وكلف الاجتماع محطة التوليد بالرفع باحتياجاتها من المحروقات والزيوت وقطع الغيار لوضع المعالجات المناسبة التي تساعد في استقرار التيار الكهربائي. وتناول الاجتماع التهيئة والاعداد من المؤسسة العامة للكهرباء لاستلام محطتي الاهرام في مارس القادم بموجب العقد الموقع مطلع العام 2017 م والذي ينص على ان تؤول ملكية المولدات للدولة ممثلة بفرع مؤسسة الكهرباء بعد ثلاث سنوات، وذلك بعد قيام شركة الاهرام (الجهة المنفذة للمشروع) بعميلة الصيانة والتعمير لها حتى تكون بنفس قدرتها التوليدية في الفترة الأولى.

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