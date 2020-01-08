عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن تتصدر قائمة البلدان الأكثر عرضة لكارثة إنسانية خلال 2020

الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365

تصدرت اليمن، للعام الثاني على التوالي قائمة البلدان المعرضة لخطر كارثة إنسانية متفاقمة خلال العام الجاري 2020م.



وصدر التقرير، الثلاثاء، عن لجنة الإنقاذ الدولية، والذي يقول إن 10 بلدان التي تمر بأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتظهر على قائمة المراقبة السنوية للجنة الإنقاذ الدولية أكثر من 20 دولة معرضة لخطر كارثة إنسانية، مما يبرز الطبيعة المطولة للأزمات التي تواجه هذه البلدان.

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اليمن، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، سوريا، نيجيريا وفنزويلا هي الدول الخمسة الاوائل الأكثر عرضة للخطر. هناك ثلاث إضافات جديدة إلى القائمة - بوركينا فاسو وبوروندي وتشاد - وأربعة بلدان قد انسحبت من القائمة وذكرت العام الماضي هي بنغلاديش والمكسيك ونيكاراغوا وباكستان.

وتستند القائمة على 76 مؤشرًا مختلفًا تقيّم مجموعة من المخاطر بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي أو الصراع، والكوارث الطبيعية مثل الزلزال أو الفيضان.

وقال التقرير إن اليمن تصدرت قائمة المراقبة الدولية للمركز الدولي للهجرة للعام الثاني على التوالي بسبب الحرب الأهلية الطويلة التي أنتجت 3.65 مليون نازح داخلي منذ عام 2015.

ويحتاج أكثر من 24 مليون يمني (80 في المائة من السكان) إلى المساعدة الإنسانية، مما يجعلها بالفعل أكبر الأزمة الإنسانية في العالم.